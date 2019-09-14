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HDP önünde süren annelerin eyleminde gergin anlar

HDP'li bir kadın oturma eylemi yapan ailelere laf atınca ortalık karıştı. Ailelerden Ayşegül Biçer, HDP'lilere tepki göstererek, camları yumrukladı.

İHA | 14.09.2019 - 16:07..
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlayan ve 12'inci günde 31 aileye çıkan direniş devam ederken, oturma eylemi esnasında HDP il binasına giren bir grup kadın ailelere laf atınca ortalık bir anda karıştı.

POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

HDP'lilere tepki gösteren Ayşegül Biçer, camları yumruklayarak 'çıkın dışarı' diyerek duruma tepki gösterdi. HDP'lilere tepki gösteren diğer aileler de binaya girmek isterken, bölgede önlem alan polis ekipleri ailelerin içeri girmelerine izin vermeyerek sakinleştirdi.

HDP önünde süren annelerin eyleminde gergin anlar VİDEO

HER GEÇTİKLERİNDE HAKARET EDİYORLAR

Sağlık görevlileri de sinir krizi geçiren Biçer'e müdahalede bulunarak tansiyonunu ölçtü. HDP'lilere tepki gösteren Biçer, "HDP'liler bizlerin önünden geçerken bizlere hakaret edip, laf atıyorlar. Şimdide içeri girince bana laf attı. Bizlere küfür ederek geçti. O kadın ne zaman buradan geçerse, bizlere hakaret edip küfür ediyor. Ben buradan kalkmayacağım, çocuğum gelmeyene kadar da kalkmam." dedi.

HDP önünde süren annelerin eyleminde gergin anlar

HDP Diyarbakır il binası önünde ailelerin direnişi ise devam ediyor.

HDP önünde süren annelerin eyleminde gergin anlar

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