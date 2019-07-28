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HDP, PKK'nın katlettiği çocukların ailesini ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindekiler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'nın mayınlı saldırısında hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyareti yaptı.

AA & Ensonhaber | 28.07.2019 - 21:02..
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HDP, PKK'nın katlettiği çocukların ailesini ziyaret etti

PKK'nın siyasi kanadı gibi hareket ederek Kandil'in güdümünden ayrılmayan HDP, geçtiğimiz günlerde PKK'nın katlettiği 4 ve 8 yaşındaki Ayaz ile Nupelda Güloğlu'nun ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

SAMİMİYETSİZ ZİYARET

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan Güloğlu ailesinin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, aile ve köylüler tarafından karşılandı. Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

HDP, PKK'nın katlettiği çocukların ailesini ziyaret etti

HDP'nin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesapları üzeirnden açıklamalar yapıldı. HDP tarafından yayınlanan samimiyetsiz mesajda "Bu coğrafyada bir daha çocuklarımızın hayatını kaybetmesini istemiyoruz." mesajı paylaşıldı.

HDP, PKK'nın katlettiği çocukların ailesini ziyaret etti

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