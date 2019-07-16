HDP, PKK'yı kınamadı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında terör örgütü PKK, iki kardeşi bombalı tuzakla öldürdü.

HDP'nin terör saldırısını gerçekleştirenleri kınamaması, hatta adının bile anmaması tepkiye neden oldu.

PATLAMANIN SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ

Terör saldırısyla ilgili açıklama yapan Hakkı Saruhan Oluç: "Son olarak, Dersim ili Ovacık ilçesinde dün meydana gelen bir patlamada 2 çocuğumuzu yitirdik. Başsağlığı diliyoruz, aileye sabır diliyoruz. Başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çok acı bir şey. Acılarını gerçekten yürekten paylaşıyoruz. İlin milletvekili Sayın Alican Önlü bugün cenazeye de katıldı, orada aileleriyle de görüşmeler yapıyor.





Türkiye’de yaşanan sorunlardan dolayı çocukların hayatlarını bu şekilde kaybetmesi ilk değil elbette, inşallah son olur diye düşünüyoruz. Çok büyük acı veriyor masum çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri.

Bu konunun araştırılması için önümüzdeki günlerde Meclise de bir araştırma önergesi indireceğiz, bunu tartışmak istiyoruz bizler de. O zaman herkesin bu konudaki tavrını bir kez daha görmüş olacağız."

PERVİN BULDAN'IN AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Dersim Ovacık’ta dün yaşanan patlamada iki canımızı, 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda’yı kaybettik. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ailemizin acısını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.





Terör kurbanı minik Nupelda’nın cenazesi Tunceli'ye gönderildi VİDEO



