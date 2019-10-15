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HDP sokak çağrısı yaptı

Daha önce Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapıp 54 kişinin ölümüne sebep olan HDP, Barış Pınarı Harekatı için de vatandaşı sokağa çağırdı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 16:25..
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HDP sokak çağrısı yaptı

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sonlandırmaya başlayan Mehmetçik, bölgedeki ilerleyişine 7. gününde devam ediyor.

Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizleyen askerimiz, Münbiç ile Kobani'ye de namlularını çevirince, HDP yerinde duramadı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Mehmetçik'in, Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP, halkı sokağa davet etti.

54 KİŞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜZÜ UNUTMADIK

HDP, 6-8 Ekim Kobani olaylarında da sokak çağrısı yapmıştı. HDP'li Selahattin Demirtaş’ın açıklamasıyla sokağa dökülen halk, 54 kişiyi katletmişti.

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