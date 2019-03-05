HDP Sözcüsü: AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin seçim kapanyalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"STRATEJİK OLARAK ADAY ÇIKARMADIĞIMIZ YERLER BELLİ"

HDP belediye başkanları aday listesine göre, yaklaşık 50 kentte aday çıkarılmadı. Daha önceki yerel seçimlerde de parti teşkilatının güçlü olmadığı, seçmen tabanının zayıf olduğu birçok ilde aday çıkarmadıklarına dikkat çeken Oluç, "Bizim bilerek, stratejimiz gereği aday çıkarmadığımız yerlerin sayısı belli. Bunlar Adıyaman, Urfa, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın, Ankara, Bursa ve İstanbul." dedi.

"MESAJ NET ANLAŞILMIŞ"

Aday çıkarmama kararının tabanda olumlu karşılık bulduğunu anlatan Oluç, İstanbul'da katıldığı toplantılardaki izlenimini şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, birçok ilçede halk toplantılarına katıldım. Orada gördüm ki bu mesele iyi anlaşılmış. İstanbul'da, her ilçede farklı tutum alışlarımız var. O ilçede hangi taktiği izlediğimizi anlatırken mesele büyükşehire geldiğinde, ‘AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz.' dediğimiz zaman, salonda büyük bir alkış kopuyor. Mesaj net anlaşılmış görünüyor. Bu önemli bir ölçü."