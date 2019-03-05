taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3847
Euro
6.1019
Altın
1286.045
Borsa
104295.99
Gram Altın
223.025

HDP Sözcüsü: AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz

Her ilçe için farklı taktik uyguladıklarını belirten Saruhan Oluç, HDP seçmeninin AK Parti-MHP'ye kaybettirmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
HDP Sözcüsü: AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin seçim kapanyalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"STRATEJİK OLARAK ADAY ÇIKARMADIĞIMIZ YERLER BELLİ"

HDP belediye başkanları aday listesine göre, yaklaşık 50 kentte aday çıkarılmadı. Daha önceki yerel seçimlerde de parti teşkilatının güçlü olmadığı, seçmen tabanının zayıf olduğu birçok ilde aday çıkarmadıklarına dikkat çeken Oluç, "Bizim bilerek, stratejimiz gereği aday çıkarmadığımız yerlerin sayısı belli. Bunlar Adıyaman, Urfa, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın, Ankara, Bursa ve İstanbul." dedi.

"MESAJ NET ANLAŞILMIŞ"

Aday çıkarmama kararının tabanda olumlu karşılık bulduğunu anlatan Oluç, İstanbul'da katıldığı toplantılardaki izlenimini şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, birçok ilçede halk toplantılarına katıldım. Orada gördüm ki bu mesele iyi anlaşılmış. İstanbul'da, her ilçede farklı tutum alışlarımız var. O ilçede hangi taktiği izlediğimizi anlatırken mesele büyükşehire geldiğinde, ‘AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz.' dediğimiz zaman, salonda büyük bir alkış kopuyor. Mesaj net anlaşılmış görünüyor. Bu önemli bir ölçü."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

216
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

132
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

53
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir