TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmelerinde bugün, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşları ve gelir bütçesi görüşülüyor.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında söz aldı.

Peköz, Alevi köylerine cami yapılmasına tepki gösterdi.

"CAMİLER CEMEVİNE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN"

HDP'li Kemal Peköz, şunları söyledi: "Diyanet'in Alevilere irşad çalışması dışında Aleviliğe dair herhangi bir çalışması yoktur. Dersim, Çanakkale, Manisa ve Kars'taki köylere cami yapılması için çaba içerisine girilmiş, gerekçeler uydurulmuştur. Bu politikalardan bir an önce vazgeçilmeli. Bugüne kadar yapılan camiler; okula, sağlık ocağına veya cemevine dönüştürülmelidir. Alevilerin cami veya imama değil inançlarının inkar edilmemesine ihtiyaç var. Aleviler bu inkar politikaları içerisinde kendilerini asimile etmek için vergilerinin kullanılmasını kabul etmiyor ve helal etmiyor. Bu helal edilmeyen vergilerin vebalini taşımaktansa gelin Alevilerin de içinde olduğu bir bütçe yapalım."

HDP vekili: Aleviler vergilere hakkını helal etmiyor ViDEO

