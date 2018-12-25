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HDP'den ABD'ye tepki, Fransa'ya övgü

Eskiden Suriye'de sömürge devlet olarak yer alan Fransa'nın bölgeyi tanığını belirten HDP, Fransızların yeniden inşa sürecinde yer alabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 07:29..
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HDP'den ABD'ye tepki, Fransa'ya övgü

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Suriye uzlaşısı, YPG/PKK'lı teröristlerde paniğe yol açtı.

Sonunun geldiğini anlayan YPG'li teröristler, ABD'nin gideceğini anlayınca Fransa'ya tutundu.

ABD'YE TÜCCAR DEVLET SUÇLAMASI

Kandil'in partisi HDP'nin Grup Başkanıvekili Ayhan Bilgen de ABD'nin kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HDP'li Bilgen, Amerika'nın Suriye'den ayrılma kararının, tüccar devlet zihniyetiyle alınmış bir karar olduğunu iddia etti.

HDP'NİN UMUDU SÖMÜRGECİ FRANSA

Öte yandan Ayhan Bilgen, Suriye'de eskiden sömürge devlet olan Fransa'nın, bölgeyi iyi tanığını belirtip, kurtuluşun reçetesini verebileceğini söyledi.

Bilgen, "Önümüzdeki dönemde Suriye denklemine Fransa'nın daha aktif giriyor olması, Suriye'nin eski patronunun aslında Suriye'yi bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi bilen, daha hakim olan bir aktör.

Eski Suriye'ye dönüşü de imkansızlaştırıyor. Ama belki yeniden bir arada yaşama formülünü inşa konusunda, deneyimli bir aktörün girmesi olarak okuyorum ben." dedi.

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