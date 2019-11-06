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HDP'den "biz terörist değiliz" tartışması

HDP'li vekil, partisini ve şahsını teröristlerle eşit tutanlara tepki gösterdi

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 17:36..
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HDP'den

PKK'nın siyasi kanadı olarak kabul edilen ve terör örgütünün savunuculuğunu üstlenen HDP'yi, Meclis'teki görüşmede diğer partiler teröristlikle suçladı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Meclis’teki suçlamalara sinirlenerek, sert tepki gösterdi

HDP'den

"BİZE TERÖRİST DİYENİN A..."

Oluç, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada "Sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bize 'terörist' diyenin alnını karışlarız! Yalan, palavra şeyler konuşuyorsunuz. Biz burada demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi veriyoruz. Sizin bu saçma sapan laflarınıza kulak asmayız." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Oluç'un, kendisini ve partisini aklamaya çalışması tartışmaları alevlendirdi...

HDP'li Saruhan Oluç: Bize 'Terörist' diyenin alnını karışlarız İZLE


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