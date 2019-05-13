taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1269
Euro
6.8898
Altın
1283.56
Borsa
87327.31
Gram Altın
252.325

HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin

HDP, CHP'den Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüşebilme hakkının olduğunu söylemesini istiyor.

AA | 13.05.2019 - 13:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avutkatlarıyla görüşmesi siyasilerin tartışma konusu haline geldi.

SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

Konulya ilgili olarak HDP memnuniyetini dile getirdi ancak bu adımın yetersiz olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Öcalan'ın daha önce kardeşiyle görüştürüldüğünü hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise terörist başının avukatlarıyla görüşmesinin bir sakıncası olmadığını dile getirdi.

Ancak CHP ve İyi Parti'den bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesine HDP'den tepki geldi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"CHP VE İYİ PARTİ'YE SORUYORUZ"

Oluç, "Bir an evvel her hükümlünün sahip olduğu hakları, İmralı'da bulunan hükümlüler için de kullanılabilir hale getirin. CHP ve İYİ Parti'ye sormak istiyoruz; Öcalan avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz, iktidarın keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz?" ifadesini kullandı.

HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin

HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

193
Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

537
İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

454
ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

34
Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

73
Bursa'da suyun altında elektrik üretti

Bursa'da suyun altında elektrik üretti

119
Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir