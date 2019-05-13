HDP'den CHP'ye: Öcalan konusunda fikrinizi söyleyin

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avutkatlarıyla görüşmesi siyasilerin tartışma konusu haline geldi.

SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

Konulya ilgili olarak HDP memnuniyetini dile getirdi ancak bu adımın yetersiz olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Öcalan'ın daha önce kardeşiyle görüştürüldüğünü hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise terörist başının avukatlarıyla görüşmesinin bir sakıncası olmadığını dile getirdi.

Ancak CHP ve İyi Parti'den bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesine HDP'den tepki geldi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"CHP VE İYİ PARTİ'YE SORUYORUZ"

Oluç, "Bir an evvel her hükümlünün sahip olduğu hakları, İmralı'da bulunan hükümlüler için de kullanılabilir hale getirin. CHP ve İYİ Parti'ye sormak istiyoruz; Öcalan avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz, iktidarın keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz?" ifadesini kullandı.