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HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

Son günlerde kamuoyununda sıkça tartışılan Kanal İstanbul için HDP 'referanduma gidelim' dedi.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 09:19..
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HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hükümet karşı karşıya gelirken; HDP de konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ YENECEĞİZ"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Kanal İstanbul'un halka sorulması gerektiğini berliterek; "Size ‘Hodri meydan’ dedik ‘Erken seçim’ dedik. Size buradan bir teklifim var. İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret! Biz 31 Mart’ta, 23 Haziran’da nasıl sizi sandıkta yendiysek ilk sandıkta çok daha güçlü bir şekilde yeneceğiz. Gelin bakalım İstanbul halkı ne diyecek. Erken seçime yönelik bir kanal mı açacağız yoksa İstanbul kanalı mı açılacak onu hep birlikte çok iyi görebiliriz.”

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