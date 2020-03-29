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HDP'den koronavirüslü propaganda

Sokak aralarında bildiri okutan HDP milletvekilleri, “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” iddiasında bulundu.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 12:12..
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HDP'den koronavirüslü propaganda

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor...

Virüsten Türkiye’de şu ana kadar 108 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 7 bin 402'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı her gün yeni tedbirler alırken, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgelerle; 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma sınırlaması getirdi ve ihtiyaçları da 81 ilde uygulamaya konulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tarafından karşılanmasına karar verdi.

HDP'den koronavirüsle propaganda ViDEO

HÜKÜMET BİZİM ÖLMEMİZİ İSTİYOR

Ancak bugün HDP’den yapılan “evde kal” çağrısı, bu kadar da olmaz dedirten cinsten.

HDP'den koronavirüslü propaganda

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekiler, sokak aralarında okudukları bildiride “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

HDP'den koronavirüslü propaganda

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