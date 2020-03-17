HDP'den mahkumlar için korona önerisi

Dünyanın dört bir yanını sara korona salgını can almaya devam ediyor.

Öldürücü virüsün Türkiye'ye sıçramasından bu yana vaka sayısı 47 oldu.

Koronavirüsün Türkiye’ye yayılması geniş kitlelerin bir arada bulunduğu cezaevlerindeki durumu da akıllara getirdi.

Ülkedeki toplam 375 cezaevinde yaklaşık 300 bin mahkum bulunurken HDP'den yeni bir öneri geldi...

HDP verdiği öneridede cezaevindekiler için ziyaret yasağı tedbirinin yeterli olamaığını savunarak şu bildiriyi yayınladı:

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Ülke çapında yaygınlaşan ve devletin de geniş kapsamlı önlemleri yürürlüğe koyduğu koronavirüs salgınının cezaevlerindeki mevcut riskleri artırdığı kuşkusuzdur.

Halihazırda yüzlerce ağır hasta mahpus cezaevlerinin olumsuz koşulları içerisinde zaten risk altında olup, hijyen koşullarının olmadığı, yeterli ve gerekli gıdanın verilmediği cezaevleri için acil önlemler alınmalıdır.





HASTA TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN



Bu önlemlerin ise sadece ziyaret yasağından ibaret olamayacağı açıktır. Nitekim bugüne değin yapılan ziyaretler kapsamında salgının cezaevlerine sirayet edip etmediği bilinmemektedir.

Bu bağlamda cezaevlerinden ilkin riskli grupların tahliyelerinin sağlanmamasının toplu ölümleri beraberinde getireceği açıktır. Bu nedenle halihazırda hasta olan tutukluların derhal salıverilmeleri ve uygun sağlık koşullarına kavuşturulmaları elzemdir.

