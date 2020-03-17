taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4522
Euro
7.1689
Altın
1483.27
Borsa
84688.18
Gram Altın
307.6
Bitcoin
34663.67

HDP'den mahkumlar için korona önerisi

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra HDP, cezaevindeki mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 12:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın dört bir yanını sara korona salgını can almaya devam ediyor.

Öldürücü virüsün Türkiye'ye sıçramasından  bu yana vaka sayısı 47 oldu.

Koronavirüsün Türkiye’ye yayılması geniş kitlelerin bir arada bulunduğu cezaevlerindeki durumu da akıllara getirdi.

Ülkedeki toplam 375 cezaevinde yaklaşık 300 bin mahkum bulunurken HDP'den yeni bir öneri geldi...

HDP verdiği öneridede cezaevindekiler için ziyaret yasağı tedbirinin yeterli olamaığını savunarak şu bildiriyi yayınladı:

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Ülke çapında yaygınlaşan ve devletin de geniş kapsamlı önlemleri yürürlüğe koyduğu koronavirüs salgınının cezaevlerindeki mevcut riskleri artırdığı kuşkusuzdur.

Halihazırda yüzlerce ağır hasta mahpus cezaevlerinin olumsuz koşulları içerisinde zaten risk altında olup, hijyen koşullarının olmadığı, yeterli ve gerekli gıdanın verilmediği cezaevleri için acil önlemler alınmalıdır.

HDP'den mahkumlar için korona önerisi

HASTA TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN

Bu önlemlerin ise sadece ziyaret yasağından ibaret olamayacağı açıktır. Nitekim bugüne değin yapılan ziyaretler kapsamında salgının cezaevlerine sirayet edip etmediği bilinmemektedir.

Bu bağlamda cezaevlerinden ilkin riskli grupların tahliyelerinin sağlanmamasının toplu ölümleri beraberinde getireceği açıktır. Bu nedenle halihazırda hasta olan tutukluların derhal salıverilmeleri ve uygun sağlık koşullarına kavuşturulmaları elzemdir.

İlginizi Çekebilir
Kurye kılığına girip eşini vuran sanığın cezası bozuldu
Konya'da eşi ile iş arkadaşını vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e verilen 21 yıl 9 ay hapis cezası, zanlının yüz yüze ifade vermemesi sonucu mahkeme tarafından bozuldu.
Afyonkarahisarda otobüs devrildi: 37 yaralı
Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 37 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Avrupa'dan dönüş için yoğun talep
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 34 seferle Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
Türkiye'ye dönen umrecilerin karantinada 3'üncü günü
Umreden dönen vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
185
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
267
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
119
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
67
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
160
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
552
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir