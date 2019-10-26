HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olarak görülen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör propagandası yapan bir medya kuruluşuna Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Meclis'ten HDP hariç tüm partiler destek vermişti. HDP ise CHP ve İyi Parti'ye sitem dolu mesajlar yolladı.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı CHP ve İyi Parti'nin yanında saf tutarak Millet İttifakı'nı resmi olmasa da bazı bölgelerden aday çıkarmayarak destek veren HDP'den Millet İttifakı'nın bozulduğuna yönelik açıklamalar geldi.

"SİZİN İÇİN BİRÇOK BÖLGEDEN ADAY ÇIKARMADIK"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Millet İttifakı'na göndermede bulunarak “Biz, Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” dedi.