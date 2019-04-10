HDP'den Rüstemgedik beldesi için itiraz

31 Mart yerel seçimlerinde Muş'un Rüstemgedik beldesinde belediye başkanı seçilen CHP adayına 'adli sicil kaydı' nedeniyle mazbata verilmemesine tepki gösterdi.

"KABUL ETMİYORUZ"

YSK, Rüstemgedik'teki seçimde ikinci olan HDP adayına mazbata verilmesine karar verirken; HDP, mazbatayı kabul etmediklerini açıkladı.

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez."