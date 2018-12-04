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HDP'li 10 vekil Öcalan için açlık grevine başladı

Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiden oluşan HDP'li gurp, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için açlık grevinde.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 14:16..
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HDP'li 10 vekil Öcalan için açlık grevine başladı

PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, İmralı'da yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a destek vermek için açlık grevine başladı.

10 kişiden oluşan açlık grevi yapacak grup, 2 günlük açlık grevine öğle yemeklerini yiyerek başladılar.

HDP'li 10 vekil Öcalan için açlık grevine başladı

TERÖRİST ÖCALAN'A DESTEK

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri Apo'ya destek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açlık grevine başladı.

"Afiyetle" yedikleri öğle yemeklerinin ardından kameraların karşısına geçen milletvekilleri resmen iki günlük grevlerini başlattı.

BİR BUÇUK GÜNLÜK GREV

HDP milletvekilleri iki gün sürecek grev öncesinde yedikleri yemek ile grev süresini de düşürmüş oldular. Öğle yemeği ile yarım öğünü de aradan çıakrtan milletvekilleri terör örgütü liderine verdikleri desteği bir kez daha gösterdi.

Tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven de  31 Ocak'ta tutuklanmış ve 8 Kasım'da 'süresiz' açlık grevine başlamıştı.

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