HDP'li 4 belediyeye kayyum

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edildiği gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının sayısı arttı.

DİYARBAKIR'DA 2 HDP'Lİ BAŞKAN

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.

TUNCELİ'DE AKPAZAR BELDESİ, ŞIRNAK'IN İDİL İLÇESİ

Tunceli'nin Malazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi ile Şırnak'ın İdil ilçesi belediye başkanları da görevden uzaklaştırılarak, bu belediyelere de kayyum atandı.

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