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Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı

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Lise öğrencisi, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti

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1 Eskişehir'de işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi Özellikle doğu illerinde etkili olan kar yağışı, bazı noktalarda vatandaşlara zor anlar yaşatırken; kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

3 HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutukluğuna yapılan itiraz sonucu Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

4 İstiklal Caddesi'nde işçi 6. kattan düştü : 1 ölü Beyoğlu'nda bir çalışan sabah saatlerinde, binanın 6. katından düşerek hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme devam ediyor.

5 Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı yakarak gittiler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu. Çebi, "Milletin bırakıp gitme nedeni olan sorunları mazbata aldıktan 4 gün sonra çözdük" dedi.

6 Köpeğe işkence kamerada Muş’un Bulanık Belediyesi'nde görevli personellerin bir köpeğe işkence ettiği yönündeki iddiaların ardından 3 personelin açığa alındığı bildirildi.