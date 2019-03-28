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Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Terör örgütünün siyasi kanadında yer alan Ahmet Şık, devleti katillikle suçlayıp teröristlere güzelleme yapan isimlerden biri.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 11:17..
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Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Terör örgütü PKK'nın askerlere, polislere ve sivillere yönelik düzenlediği kanlı saldırılara karşı tek bir söz edemeyen Ahmet Şık, sürekli devleti katliam yapmakla suçladı.

Ahmet Şık, bu açıklamalarının karşılığı HDP'den, İstanbul Milletvekili olarak aldı.

BÖYLE VEKİL Mİ OLUR

Örgütün sözcülüğünü yapmaya devam eden Şık, TELE1 canlı yayınında yine teröristleri sevindirecek açıklamalara imza attı.

AK Parti hükümetini yerden yere vuran HDP'li Ahmet Şık, hükümeti kötüleyip "Bunlar gibi vatansever olmaktansa, teröristlerin başımın üstünde yeri var." dedi.

Ahmet Şık: Teröristlerin başımın üstünde yeri var İZLE

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