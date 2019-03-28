Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı çalıp kaçtı

1 Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak Taşımalı eğitime aktarılan toplam kaynak 2 milyar 341 milyon 732 bin liraya ulaştı.

2 Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü Denizli’de meydana gelen minibüsle motosiklet kazası esnasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kafasındaki kask ise aracın altından çıkarıldı.

3 Kuru ve çatlamış dudaklar için ev yapımı 7 çözüm Herhangi bir dudak nemlendiriciniz yok mu veya işe yaramadığını mı düşünüyorsunuz? Evde kolayca yapabileceğiniz bu çözümleri deneyin.

4 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı Trafiğe açık alanda yapılan bu tür hız denemeleri tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatalım.

5 Askerlikte kıta görevine yeni düzenleme Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıra hizmet süresi 6 yıla çıkarıldı.

6 Öğrenciler zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını istiyor Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre liseliler, zorunlu olan derslerin azaltılmasını hayal ediyorlar.