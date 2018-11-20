HDP'li Ayşe Acar Başaran'dan Meclis'te küstah sözler

Plan ve Bütçe Komisyonunda, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyonda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

OPERASYONLARA İŞGAL DEDİ

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acaran Başaran, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işgal" olarak nitelemesine, toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Başaran ve diğer HDP'li milletvekilleri ile Koçer ve AK Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

CHP, HDP'NİN YANINDA

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önce AK Parti'den gelen uyarılara tepki gösterdi ardından da gülümseyerek tartışmaları izlemeye devam etti.

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