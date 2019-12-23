Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

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1 Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modelinin, 4GB RAM'e sahip yeni bir sürümü daha olacak.

2 İngiltere'de itfaiyeci usulü evlenme teklifi Birkenshaw kentinde, stajyer itfaiyeci mezuniyet töreni esnasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkes tarafından beğeni topladı.

3 Uzungöl’de kaçak yapısı yıkılan adamın gözyaşları Bazı vatandaşlar yıkımdan önce davranarak evindeki eşyaları kurtarırken, bazı vatandaşlar ise yıkımın ardından gözyaşı döktü.

4 Materyali kitap değil insan olan kütüphaneler: The Human Library The Human Library! Bu kütüphanede kitaplar değil, insanlar konuşuyor. Geliyorsunuz, tanışıyorsunuz ve size hikâyelerini anlatıyorlar…

5 Tel Abyad'da hain saldırı: 1 ölü 3 yaralı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad şehrinde YPG/PKKlı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

6 Yürüme engelli Suriyeliyi Türkiye sevindirdi Yıllardır tekerlekli sandalye bekleyen Suriyeli, hayallerine Türkiye sayesinde kavuştu.