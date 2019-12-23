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Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan HDP'li Filiz Buluttekin, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 16:10..
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Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

11 Ağustos 2017'de Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine HDP'li belediye başkanının katılması tartışmalara neden olmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında 20 Aralık’ta gözaltına alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ile iki belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

EREN'İN KATİLLERİNİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Filiz Buluttekin’in, 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül‘ü şehit eden teröristlerden Mehmet Yakışır‘ın cenazesine katıldığı tespit edilmişti. Buluttekin’in 17 Mart’ta cezaevinde intihar eden terör suçundan hükümlü Zülküf Gezen‘in taziyesine, 4 Aralık 2017’de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala‘nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti

Teröristlerin cenazesine katılan HDP'li başkan cezaevinde

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