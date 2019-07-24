HDP'li başkan yardımcısı ve DBP eş başkanı gözaltında

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

HDP VE DBP'Lİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.