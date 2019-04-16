HDP'li belediye başkanları, bugüne kadar Diyarbakır'da devletin yaptığı hizmetlerden rahatsız.

Bunu gösteren en bariz örnek ise belediye yönetiminin başına geçen Selçuk Mızraklı'dan geldi.

HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı VİDEO





POLİSİ GÖNDERDİLER

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan HDP'nin eş başkanı Selçuk Mızraklı görevine, hizmet adını verdiği bir değişimle başladı.

Mızraklı'nın ilk işi, belediye binası önündeki polis kulübesini kaldırmak oldu.





POLİS GÖRMEK İSTEMİYOR

Tıpkı terör örgütü PKK'nın isteğine uygun davranan Mızraklı, devletin polisini, ne belediyede ne de çevresinde görmek istemiyor.

Bunu da kulübeyi kaldırarak kanıtlıyor.