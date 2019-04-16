taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.82025
Euro
6.57955
Altın
1274.665
Borsa
96070.96
Gram Altın
238.695

HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Diyarbakır'da yönetime geçti. HDP'li başkan, ilk olarak polis kulübelerini kaldırttı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı

HDP'li belediye başkanları, bugüne kadar Diyarbakır'da devletin yaptığı hizmetlerden rahatsız.

Bunu gösteren en bariz örnek ise belediye yönetiminin başına geçen Selçuk Mızraklı'dan geldi.

HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı VİDEO


POLİSİ GÖNDERDİLER

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan HDP'nin eş başkanı Selçuk Mızraklı görevine, hizmet adını verdiği bir değişimle başladı.

Mızraklı'nın ilk işi, belediye binası önündeki polis kulübesini kaldırmak oldu.

HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı

POLİS GÖRMEK İSTEMİYOR

Tıpkı terör örgütü PKK'nın isteğine uygun davranan Mızraklı, devletin polisini, ne belediyede ne de çevresinde görmek istemiyor.

Bunu da kulübeyi kaldırarak kanıtlıyor.

HDP'li başkan polis kulübesini kaldırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

354
Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

108
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

220
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

455
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

185
Venezuela altın satarak ayakta duruyor

Venezuela altın satarak ayakta duruyor

61
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir