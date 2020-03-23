HDP'li Batman Belediye Başkanı görevden alındı

Haftanın ilk iş gününde yolların boş olması korona ile mücadele kapsamında güzel bir gelişme oldu.

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İstanbul’da yasağa uymayan yaşlılar

65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı daha ilk günden ihlal edildi. Bir kişi motosikletiyle kaçarken, bir diğeri "bunaldım" diyerek kendini savundu.