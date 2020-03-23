HDP'li Batman Belediye Başkanı görevden alındı

HDP'li Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.
KAYYUM ATANDI
HDP'li Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alınarak, yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de görevinden alındığı açıklandı.
İKİ EŞ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI
Kayyum atanmasıyla birlikte görevden alınan Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak ve Ergani Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı.
Belediye binalarının etrafı sabah saatlerinde polisler tarafından çevrilirken, belediyelerin önündeki caddeler trafiğe kapatıldı.