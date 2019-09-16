Kulp'taki saldırıya ilişkin bir HDP'li daha gözaltında

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

4 KİŞİ SORGUDA

İncelemenin ardından HDP'den belediye başkan adayı olan M.E.A. da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükselmiş oldu.

GÖZALTINDAKİ BAŞKANA EN YAKIN İSİM

M.E.A.'nın Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'a en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.

OPERASYONLA YAKALANDI

Tanık ifadeleri doğrultusunda hakkında yakalama kararı verilen M.E.A, Uzunova Köyü Sivrice Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

SUÇLARI NEDENİYLE ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Emniyetteki işlemleri süren M.E.A'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

PATLAMANIN OLDUĞU YERDE GÖRÜLEN ARAÇ GÖZALTINA BERABERİNDE GETİRDİ

Kulp Belediyesi'ne ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görülmesi üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T., HDP İlçe Başkanı A.K., HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A., adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Söz konusu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari diğer şahıs hala aranıyor.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Olayın ardından terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada el konulan kamera kayıtlarıyla bazı dokümanların incelenmesi ise devam ediyor.