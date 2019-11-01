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HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman gözaltında

Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın ve şüpheli bulunan 15 kişi, terör soruşturmasında gözaltına alındı.

DHA | 01.11.2019 - 09:17..
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Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tereör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman gözaltında

 



 



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