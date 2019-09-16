HDP'li belediye kayyumun attıklarını işe geri alıyor

Mardin’in Derik ilçesinde HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine, akrabaları dağda terörist olanları işe almayı sürdürüyor.

Büyükşehirde Ahmet Türk’ün yakın akrabası olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın Birimi'ne bakan Yusuf Erdem, Derik Belediyesi'nde 10 Eylül'de işbaşı yaptı.

ESKİ BAŞKANIN KIZ KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

PKK'nın dağ kadrosunda yakını terörist olan Burhan Temel, Abdürrahim Sakin ve Rojin Aydın'ın belediyede işe alınmasının ardından, 11 Eylül tarihinde işe alınan Songül Özbahçeci de 16 Eylül’de Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine getirildi. Songül Özbahçeci'nin, eski Belediye Başkanı Doğan Özbahçeci’nin kız kardeşi olduğu ve bir ağabeyinin de dağda terörist olarak öldürüldüğü öğrenildi.

BİRİNİ DE SATIN ALMAYA KOYDULAR

Daha önce işe alınan Müslüme Bahçeci'nin kız kardeşi Hazime Bahçeci'nin de dağda, terörist olarak öldürüldüğü öğrenildi. Müslüme Bahçeci, satın alma sorumlusu olarak görevlendirildi.

PKK'NIN DAĞ KADROSUNDA OĞLU VAR, MAKAM ŞOFÖRÜ OLDU

Daha önce HDP'li Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olup öldürülen kişilerin yakınlarını işe almıştı. Geçtiğimiz aylarda daha önce bir oğlu PKK'nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, HDP'li Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapılmıştı.

BİRİ SEKRETER DİĞERİ KEPÇE OPERATÖRÜ OLDU

Babası Mustafa Aydın 1994'te PKK'ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı.