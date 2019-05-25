taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

HDP'li belediye şehit yakınlarının işine son veriyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarını önce çöp işine verdi sonra da işten çıkardı.

İHA | 25.05.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Derik Belediyesi'nde işten çıkarmalar başladı.

7 İŞÇİ KOVULDU

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları, şehit yakınlarını önce çöp toplama işine verdi. Ardından da 7 işçi birden kovuldu.

Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyıp Eken, "Şu an Derik'ten 7 tane işçi çıkardılar. Bunlar şehit ailesi ve devlet yakını olduğu için çıkarıldı. Derik Kaymakamı ve görevlendirme ile belediye başkanlığı yapan Hakan Kafkas ayrımcılık yapmadan herkese hizmet yaptı. Kaymakamımızın belediye başkanlığı dönemini örnek almalarını istiyoruz. Ayrımcılığa, şehit yakınlarının işten çıkarılmasına, çöpe verilmesine razı değiliz” dedi.

HDP'li belediye şehit yakınlarının işine son veriyor

ŞEHİT YAKININI ÇÖP İŞİNE VERDİLER

Şehit kardeşi olan ve 2 yıldır belediye fen işlerinde şoför olarak çalışan Mehmet Dinç, önce kendisini çöpe verdiklerini ve ardından raporlu iken haberi olmadan işten çıkardıklarını söyledi. Dinç, "Bizleri istifaya zorladılar. İsmimizi çöpe yazdılar. Benim o tarihte raporum vardı. Ben raporlu iken benim çıkışımı vermişler. Benim raporum 22 Mayıs’ta bitiyor, 15 Mayıs’ta beni işten çıkarmışlar. Bir de bu belediyeye bizim Kürt belediyesi diyorlar. Bende Kürdüm. Biz şehit yakını ve devlet yakını olduğumuz için işten çıkarılıyoruz. Biz kayyum döneminde de çalıştık. Kayyum HDP döneminde çalışanları çıkarmadı. Ayrımcılık yapmamıştı” diye konuştu.

HDP'li belediye şehit yakınlarının işine son veriyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

312
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

61
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

334
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

258
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

145
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

18
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

390
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir