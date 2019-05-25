HDP'li belediye şehit yakınlarının işine son veriyor

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Derik Belediyesi'nde işten çıkarmalar başladı.

7 İŞÇİ KOVULDU

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları, şehit yakınlarını önce çöp toplama işine verdi. Ardından da 7 işçi birden kovuldu.

Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyıp Eken, "Şu an Derik'ten 7 tane işçi çıkardılar. Bunlar şehit ailesi ve devlet yakını olduğu için çıkarıldı. Derik Kaymakamı ve görevlendirme ile belediye başkanlığı yapan Hakan Kafkas ayrımcılık yapmadan herkese hizmet yaptı. Kaymakamımızın belediye başkanlığı dönemini örnek almalarını istiyoruz. Ayrımcılığa, şehit yakınlarının işten çıkarılmasına, çöpe verilmesine razı değiliz” dedi.

ŞEHİT YAKININI ÇÖP İŞİNE VERDİLER

Şehit kardeşi olan ve 2 yıldır belediye fen işlerinde şoför olarak çalışan Mehmet Dinç, önce kendisini çöpe verdiklerini ve ardından raporlu iken haberi olmadan işten çıkardıklarını söyledi. Dinç, "Bizleri istifaya zorladılar. İsmimizi çöpe yazdılar. Benim o tarihte raporum vardı. Ben raporlu iken benim çıkışımı vermişler. Benim raporum 22 Mayıs’ta bitiyor, 15 Mayıs’ta beni işten çıkarmışlar. Bir de bu belediyeye bizim Kürt belediyesi diyorlar. Bende Kürdüm. Biz şehit yakını ve devlet yakını olduğumuz için işten çıkarılıyoruz. Biz kayyum döneminde de çalıştık. Kayyum HDP döneminde çalışanları çıkarmadı. Ayrımcılık yapmamıştı” diye konuştu.