HDP'li belediyenin ağaç kesimine tepki

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe ile Belde Mahalleleri arasında başlatılan yol açma çalışması kapsamında, Yaşar Kemal Kent Ormanı'ndaki 170 yetişkin çam ağacını iş makinesiyle kırıp yerinden söktü.

Ağaçların söküldüğünü fark eden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, durumu protesto etti.

"VİCDANI YARALAMIŞTIR"

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür yaptığı açıklamada, 170 ağacın sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirterek, "Seçimden önce 'Bu kenti halkımızla ve ekolojik dengeyi koruyarak yöneteceğiz.' diyen zihniyetin, 'Ben yaptım oldu.' diyerek 170 ağacı katletmesi toplum vicdanını, ahlak ve hukuk kurallarını yaralamıştır." dedi.

MECLİS ÜYELERİNE BİLGİ VERİLMEDİ

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Bilici ise konuyla ilgili belediye meclis üyelerine bilgi verilmediğini söyledi. Belediye yönetiminin bilgileri dışında böyle bir karar aldığını vurgulayan Bilici, "Kendi başlarına bu katliamı gerçekleştirme kararı almışlar. Ağaçların yıkımını gördükçe hayretler içerisinde kaldık. Batman, kurak ve ağacın olmadığı bir il. Bu ağaçların yıkıldığını görmek bize üzüntü veriyor." şeklinde konuştu.

"KINIYORUZ"

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa da durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşananları kınadıklarını vurgulayan Argünağa, "Yol yapma gerekçesiyle müdahale edilmiş. Bu memleketin yola da ihtiyacı var ama öncelikle yeşile ihtiyacı var. Hiçbir istişareye başvurmadan, sivil toplum örgütlerini dikkate almadan, böyle bir karar almışlar. Çok vahim, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, konuyla ilgili yarın basın açıklaması yapacağını belirtti.