HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

İsrail'in önde gelen yayın kuruluşlarından biri, ABD'nin İsrail'in Araplar üzerindeki egemenliğini bozmamak için, hiçbir Arap ülkesine F-35 satmayacağını açıkladı.

ABD'den İsrail güçlü olsun diye Arap ülkelerine F-35 yok

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Robinho: Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Burak Yılmaz

Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Robinho, yaptığı açıklamada ülkemizde en çok beğendiği futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu söyledi.