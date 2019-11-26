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HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

Mardin'de, Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.

AA | 26.11.2019 - 20:23..
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmışlardı.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özaydın, Öncü ve Esmez emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Özaydın, Öncü ve Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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