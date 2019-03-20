taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47745
Euro
6.2178
Altın
1305.215
Borsa
104861.64
Gram Altın
229.763

HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

PKK'ya silah taşırken kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız ile yaptığı röportajla bir kez daha Türkiye'yi ve Türkleri hedef alarak, Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri 'istilacı' ilan etti.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 04:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

Rum basınında Türkiye karşıtı haberleri ile öne çıkan Alithia gazetesine sayfalarını PKK'ya silah taşıdığı kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız'a açtı.

Sarıyıldız yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerini istilacı olduğunu belirtti.

PKK'YA SİLAH TAŞIMASI SONRASI VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi 21 Temmuz 2017'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Rum gazetesi ile gerçekleştirilen röportajda Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yapan Sarıyıldız, 1974'deki harekatı "Türk istilası" olarak değerlendirken, Kıbrıs'daki Türk nüfusunun da meşru olmadığını iddia etti.

HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

46
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

76
Facebook: Saldırının canlı yayınını şikayet eden olmadı

Facebook: Saldırının canlı yayınını şikayet eden olmadı

6
Yöresel ürünler market raflarında olacak

Yöresel ürünler market raflarında olacak

19
Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı

10
Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir