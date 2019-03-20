HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

Rum basınında Türkiye karşıtı haberleri ile öne çıkan Alithia gazetesine sayfalarını PKK'ya silah taşıdığı kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız'a açtı.
Sarıyıldız yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerini istilacı olduğunu belirtti.
PKK'YA SİLAH TAŞIMASI SONRASI VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi 21 Temmuz 2017'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Rum gazetesi ile gerçekleştirilen röportajda Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yapan Sarıyıldız, 1974'deki harekatı "Türk istilası" olarak değerlendirken, Kıbrıs'daki Türk nüfusunun da meşru olmadığını iddia etti.