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HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

PKK'ya silah taşırken kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız ile yaptığı röportajla bir kez daha Türkiye'yi ve Türkleri hedef alarak, Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri 'istilacı' ilan etti.