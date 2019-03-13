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HDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması için önerge oylayan AP'de, HDP'li Eyüp Doru, Türkiye aleyhinde oyunu kullandı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 22:27..
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HDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi

HDP'nin Türkiye aleyhindeki faaliyetleri, Avrupa'da devam ediyor. AP'nin hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan AB müzakerelerinin askıya alınması oylamasında, HDP'li Eyüp Doru Türkiye karşıtı oy verdi.

HDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi

"MÜZAKERELER ASKIYA ALINSIN"

PKK'da Faruk kod adıyla da faaliyet gösteren Eyüp Doru, oylama sonrasında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin Avrupa Temsilcisi sıfatıyla Parlamento'da bulunan Doru  "Bizler de Avrupa Parlamentosu gibi düşünüyoruz. Müzakereler tamamen koparılmasın, askıya alınsın." açıklamalarını yaptı.


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