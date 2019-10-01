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HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Diyarbakır'da katıldığı eylemde yaptığı konuşmanın görüntü kaydı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

DHA | 01.10.2019 - 19:33..
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HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 17 Eylül'de, Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki için düzenlenen eyleme katıldı.

HDP'li Koçyiğit'in burada yaptığı konuşmasında yer alan 'terör propagandası' ve 'tehdit' içeren sözlerinin bulunduğu konuşmasının görüntüsü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta

"DAĞ DIŞINDAKİ BÜTÜN SEÇENEKLERİ KAPATIYORLAR"

DHA'nın ulaştığı o görüntülerde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, şunları söylüyor:

"Şunu bilsin AKP bizi, Kürtleri, Kürt halkını sadece ve sadece tek bir seçeneğe mahkum etmek istiyor. Şunu söylüyor bize aslında, 'Sizi demokratik siyaset temelinde yaşatmayacağız.' Peki o zaman soruyoruz, geriye ne kalıyor? Aslında AKP, bugün Kürt halkını silah dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor. Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor."

Koçyiğit'in konuşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda incelenecek.

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