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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın yalanları

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan HDP'li Beştaş, "Türkiye'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 21:42..
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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın yalanları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan Türkiye'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.

Terör örgütü YPG tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI

Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın yalanları VİDEO


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