HDP'li milletvekili Leyla Güven'e soruşturma

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan 3 HDP'li için Diyarbakır'da eylem düzenlenmişti.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurmuştu.

Leyla Güven'in küstah sözlerine, tepkiler çığ gibi geldi.

TERÖR PROPAGANDASI SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi