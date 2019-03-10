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HDP'li milletvekilinin terör propagandasını polis önledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in terör propagandası girişimine Polis izin vermedi.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 18:10..
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HDP'li milletvekilinin terör propagandasını polis önledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçsinde HDP'li Saliha Aydeniz, PKK'yı öven propaganda faaliyetlerinde bulundu. Açıklama yapmak isteyen HDP'li vekilin propagandası Türk polisi tarafından engellendi.

HDP'nin vekiline polis sert tepki gösterdi, haddini bildirdi.

HDP'li milletvekilinin terör propagandasını polis önledi

"PROPAGANDA YAPTIRMAYACAĞIM"

Şanlıurfa Ceylanpınar’da sözde kadınlar günü programı adı altında PKK propagandası yapan Aydeniz bu sefer sert kayaya çarptı.

Açıklama yapmaya çalışan Aydeniz'e polis "Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burada PKK terör örgütü propagandasıo yaptırmayacağım. Anladın mı? Ögrütü öven konuşma yapamazsın burada, yaptırmam" sözleriyle HDP'li vekile adeta haddini bildirdi.

Ceylanpınar’da HDP’li Saliha Aydeniz’e ayar veren polis VİDEO

POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI

Aydeniz daha önce de bir polis memurunu ısırma girişiminde bulunmuştu.

HDP'li milletvekilinin terör propagandasını polis önledi

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