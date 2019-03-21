taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.474
Euro
6.23405
Altın
1309.02
Borsa
103384.21
Gram Altın
230.624

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

Şanlıurfa'da Nevruz kutlamalarına katılan HDP'li Ömer Öcalan, "Urfa’da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz" diyerek Saadet Partisi için oy istedi.

İHA | 21.03.2019 - 17:28..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

HDP ve DBP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, Şanlıurfa'da 11 Nisan Stadyumu önündeki boş alanda düzenlendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından kutlamalar, konserler ve çekilen halaylarla devam etti.

KUTLAMALARA KATILIM AZ OLDU

İlginin beklenenin altında kaldığı kutlamalarda, polisler de yoğun güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerlerinde arama yaptı.

Nevruz alanında, terör örgütü PKK’nın renklerini simgeleyen bez parçaları ve broşürler nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

"OY PUSULASINDA BİRİNCİ SIRADAKİ PARTİNİN ADAYINA OY VERECEĞİZ"

Kutlama alanında bir konuşma yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Nevruz’a katılanlardan oy pusulasındaki birinci partiye oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Biz bu şehirde olduğumuz süreçle 10 insanımız da kalsa Nevruz'umuzu kutlayacağız. Bu parti barışın mücadelesini veriyor. Urfa’da oy pusulasında, HDP’nin ismi olmayan oy pusulalarında, halkımız gitsin oy pusulasında birinci sıradaki partinin adayına oyunu versin.” diye konuştu.

Oy pusulasının ilk sırasında Saadet Partisi yer alıyor.

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

1
Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

137
Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

2
Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

453
KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

194
Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir