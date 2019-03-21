HDP'li Öcalan Saadet Partisi'ne destek çağrısı yaptı

HDP ve DBP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, Şanlıurfa'da 11 Nisan Stadyumu önündeki boş alanda düzenlendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından kutlamalar, konserler ve çekilen halaylarla devam etti.

KUTLAMALARA KATILIM AZ OLDU

İlginin beklenenin altında kaldığı kutlamalarda, polisler de yoğun güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerlerinde arama yaptı.

Nevruz alanında, terör örgütü PKK’nın renklerini simgeleyen bez parçaları ve broşürler nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.

"OY PUSULASINDA BİRİNCİ SIRADAKİ PARTİNİN ADAYINA OY VERECEĞİZ"

Kutlama alanında bir konuşma yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Nevruz’a katılanlardan oy pusulasındaki birinci partiye oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Biz bu şehirde olduğumuz süreçle 10 insanımız da kalsa Nevruz'umuzu kutlayacağız. Bu parti barışın mücadelesini veriyor. Urfa’da oy pusulasında, HDP’nin ismi olmayan oy pusulalarında, halkımız gitsin oy pusulasında birinci sıradaki partinin adayına oyunu versin.” diye konuştu.

Oy pusulasının ilk sırasında Saadet Partisi yer alıyor.