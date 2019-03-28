HDP'li Temelli: S-400'e ne gerek var

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan İHA, SİHA'lar ve teslimatı beklenen S-400'ler PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti.

"TÜRKİYE KİMİN TEHDİTİ ALTINDA"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan HDP'li Temelli, Türkiye'nin silahlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin herhangi bir hava tehditi altında olmadığını belirten Temelli, "Türkiye'de ısrarla savaş politikası, ısrarla bu düşmanlık Kürt düşmanlığı inanılmaz bir silahlanma harcaması var. Bakın S-400'ler. Türkiye'nin S-400'e nerede ihtiyacı var? Biz hangi ülkenin hava tehditi altındayız. Suriye'nin mi? Suriye perişan olmuş ne hava tehditi. Kimin tehditi altındayız?" ifadelerini kullandı.