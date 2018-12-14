2019 yılı bütçesi TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Bu görüşmeler sırasında partiler arasında bütçe, ekonomi haricinde başka konular da tartışılıyor.

DİL ÇIKARMA ŞİKAYETİ

Genel Kurul'un akşam saatlerindeki oturumunda AK Parti ile HDP arasında kürsüde konuşan hatiplere satışıldığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Bu konuyla ilgili HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen söz alıp konuşmak isterken yanında oturan HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sesi yayına geldi.

Beştaş'ın şikayeti ise kendisi konuşurken dil çıkarıldığı ve el-kol harketleri yapıldığı oldu.

Tartışmalar devam edince TBMM Başkanvekili Celal Adan ise birleşime 5 dakika ara verdi.

HDP'li vekil: Bana dil çıkarıyorlar VİDEO