İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştireceği canlı yayın programının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya kazandı.

Küçükkaya'ya kimi gazeteciler destek verirken kimi meslektaşları da eleştirdi.

Öte yandan da FOX TV'de canlı yayınlarına devam eden İsmail Küçükkaya'nın bu sabah konuğu HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan oldu.

HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması VİDEO

"3 ERKEK..."

Paylan, Küçükkaya'ya başarılar diledikten sonra, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız" eleştirisinde bulundu.

"KADIN MESELESİNİ EN ÇOK BEN GÜNDEME GETİRDİM"

Bu eleştiriler üzerine sinirlenen Küçükkaya, "Kadın meselesini 6 yıldır en fazla gündeme getiren benim. Fakat şu çok yanlış; sen de aynı hataya düşmüşsün, benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var, benden çok daha başarılılar.

Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için işte bir kadın sözü demek bu meseleyi anlamamak demek. Meseleye yanlış bakıyorlar" dedi.

"BİZİM ÖNERİMİZ; BİR KADIN BİR ERKEK OLURDU"

Bunun üzerine söz alan Paylan, "Biz de eş başkanlık sistemi var. Biz de bir kadın belediye başkanı vardır bir de erkek. Biz de bütün kurullarda en az yüzde 50 kadın yer alır. Bizim önerimiz; bir kadın bir erkek gazeteci olması yönünde olurdu. birlikte ortak görünür olmak da önemli

Bizim belediye başkan adayımız olsaydı orada iki eş başkan görecektiniz " dedi.