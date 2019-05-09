HDP’li vekil Kandil’den fırça yedi

HDP Diyarbaki Milletvekili İmam Taşçıer Barzani’nin haber kanalı Rudaw’a ezber bozan açıklamalar yaptı. HDP’li vekilin açık açık “Kürtler AK Parti’ye oy verebilir” sözleri İstanbul seçiminde dengelerin değişeceği yorumlarına yol açmıştı. Taşçıer’e “MHP’nin tepkisi ne olur diye sorulduğunda “Öcalan’ı ipten kurtaran imzada MHP’nin imzasI vardI bunu da kabullenirler” şeklinde cevap verdi.

Gündeme bomba gibi düşen bu sözleri saatler sonra düzeltme gereği duydular.

"KÜRTLER AK PARTİ'YE OY VERİR SONUCU ÇIKMAZ"

Taşçıer, Rudaw'a verdiği röportaja yönelik yeni açıklamasında sözlerinin farklı noktalara çekildiğini belirtti.

HDP'li vekil mesajında; "Kürtler AKP’ye oy verecek” sonucu çıkarılamaz. Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İst. seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek" dedi.