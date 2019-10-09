HDP'li vekil, Kılıçdaroğlu'na harekat tepkisi gösterdi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

"ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diyerek tepki gösterdi.