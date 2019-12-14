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HDP'li vekil: Tutuklulara Kürtçe sağlık hizmeti olmalı

HDP Iğdır milletvekili Habib Eksik, cezaevindeki terör örgütü mensuplarının şartlarından dem vurarak, Kürtçe sağlık hizmeti verilmesini istedi.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 22:31..
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HDP'li vekil: Tutuklulara Kürtçe sağlık hizmeti olmalı

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İçişleri, Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bütçeleri üzerinde HDP grubu adına konuşmalar yapıldı.

"TUTSAKLARA KÜRTÇE SAĞLIK HİZMETİ OLMALI"

HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, 2020 yılı bütçesini eleştirirken, cezaevindeki terör örgütü üyelerinden "tutsak" olarak bahsederek, şunları söyledi:

"Ben bir hekim olarak Türkçe bilmediği için derdini anlatamayan yüzlerce hastaya tanık oldum. Cezaevindeki tutsaklara ana dilde sağlık hizmeti haktır ve verilmelidir."

HDP'li vekil: Tutuklulara Kürtçe sağlık hizmeti olmalı

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