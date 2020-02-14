HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulu'nda İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, gece geç saatlere kadara tartışmalar eşliğinde devam etti.

"PKK SİLAHLI KÜRT MUHALEFETİ"

Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mensur Işık'ın konuşmasına ilişkin tutanakları talep ettiğini belirtti, ancak tartışmaların uzaması üzerine birleşime ara verdi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından birleşimi açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclis'ten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.

MECLİS'TEN ÇIKARMA CEZASI

Daha sonra HDP'li Işık'a, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'ndan bir birleşim çıkarma cezası verildi.

O İFADE TUTANAKLARDAN ÇIKARILDI

Oylamanın ardından Mensur Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar edildi ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edildi.

MHP VE AK PARTİ'DEN TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Işık'ın ifadelerinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını belirtti.

Işık'ın bölücü ifadelerini reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir. Bu yüce Meclis bir terörist sığınağı değildir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak, "Hepimize şu veya bu şekilde bulaşan bir yanı var, hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Bu sorunu demokrasi kanallarını açarak çözelim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'li Işık'a Meclis'te geçici çıkarma cezası verilmesinin yerinde olduğunu belirterek, "Cennet vatanımız üzerinde, aziz milletimizle al bayrağımızın altında anayasal hukuk düzenimiz çerçevesinde bizi bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmak hepimizin üzerine vazifedir." diye konuştu.

Herkesin, birlik ve beraberliği hedef alan ifadelerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Bu bir terör propagandasıysa, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyorsa bundan herkes kaçınmak zorundadır." dedi.