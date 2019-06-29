HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Twitter hesabından polisleri suçlayıcı bir mizansen videosu paylaştı.
Polislerin arama sırasında evi dağıttığını Kur'an-ı Kerim'i bile yere attığını gösteren HDP'li vekilin iddiasının yalan olduğu kısa süre içerisinde anlaşıldı.
HDP'li vekilin yalanı çürüdü VİDEO
Polis ekiplerinin arama sırasında yaptığı görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, eldiven takan polislerin etrafa zarar vermeden dikkatli bir şekilde çalışmalarını yaptığı ardından da evden ayrıldığı görülüyor.