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HDP'li vekilin yalanı çürüdü

Polislerin Kur'an-ı Kerim'leri yere attıklarını söyleyen HDP'li vekilin iddiası olay yeri görüntüleriyle çürütüldü.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 22:02..
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HDP'li vekilin yalanı çürüdü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Twitter hesabından polisleri suçlayıcı bir mizansen videosu paylaştı.

Polislerin arama sırasında evi dağıttığını Kur'an-ı Kerim'i bile yere attığını gösteren HDP'li vekilin iddiasının yalan olduğu kısa süre içerisinde anlaşıldı.

HDP'li vekilin yalanı çürüdü VİDEO

Polis ekiplerinin arama sırasında yaptığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, eldiven takan polislerin etrafa zarar vermeden dikkatli bir şekilde çalışmalarını yaptığı ardından da evden ayrıldığı görülüyor.

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