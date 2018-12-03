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HDP'li vekiller Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacak

Aralarında Pervin Buldan'ın da olduğu Kandil'in 10 vekili "Öcalan'a özgürlük" için açlık grevi yapma kararı aldı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 14:06..
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HDP'li vekiller Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacak

24 Haziran seçimlerinde, CHP oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekillerinin tek gündemi terörist başı Abdullah Öcalan.

Provokasyon peşinde olan HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" diyerek açlık grevleri yapıyor. Son olarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde, Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, açlık grevi kararı almıştı.

2 GÜN SÜRECEK

Şimdi de Pervin Buldan ile birlikte 10 milletvekili Meclis'teki açlık grevini yarın başlatacaklarını duyurdu. Kandil'in partisi, açlık grevinin 2 gün süreceğini açıkladı.

Açlık grevine CHP'li vekillerin destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar CHP cephesinden bir açıklama gelmedi.

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