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HDP'li vekiller Şeref Holü'nde olay çıkardı

Meclis holünde polislere tepki gösteren HDP'li Alican Önlü, beraberindekilerle birlikte gerginlik yarattı.

İHA | 08.01.2019 - 15:14..
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HDP'li vekiller Şeref Holü'nde olay çıkardı

AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlamak üzere Meclis holünde beklerken, HDP milletvekilleri de grup toplantısından çıktılar.

HDP'li vekiller meclis holünde olay çıkardı VİDEO

HDP'Lİ VEKİL POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora, Önlü’ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine Şeref Holü’nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.

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