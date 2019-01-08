HDP'li vekiller Şeref Holü'nde olay çıkardı

AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlamak üzere Meclis holünde beklerken, HDP milletvekilleri de grup toplantısından çıktılar.
HDP'li vekiller meclis holünde olay çıkardı VİDEO
HDP'Lİ VEKİL POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ
HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora, Önlü’ye tepki gösterdi.
Bunun üzerine Şeref Holü’nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.