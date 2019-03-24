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HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

Zülküf Gezen adlı teröristten sonra Ayten Beçet adlı bir terörist kendisini terör elebaşı Öcalan için cezaevinde astı.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 09:14..
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HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK hükümlüsü Ayten Beçet, terörist başı Abdullah Öcalan için intihar etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'lilerin sözleri terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen haber sitelerinde yer aldı.

HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

HDP'liler terörist başı öcalan için yapılan eylemleri savundu.

YEĞEN ÖCALAN CENAZEYE KOŞTU

Kandil'in vekilleri Mahmut Toğrul, Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Tülay Hatimoğlulları, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel mezarlığa gitmek istedi.

Ancak polis bu provokasyona izin vermedi.

HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

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