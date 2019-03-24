1 Borç-alacak meselesinde kan döküldü Emekli polis, borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

2 HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi Zülküf Gezen adlı teröristten sonra Ayten Beçet adlı bir terörist kendisini terör elebaşı Öcalan için cezaevinde astı.

3 Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı Çalıştıkları marketin asma tavanı çökünce enkaz altında mahsur kalan iki kuzen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

4 Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği arttı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 lira destek sağlayacak.

5 Kılıçdaroğlu'nun başarı kıstası yok 31 Mart akşamı sonuç ne olursa olsun CHP lideri kaybetmediklerini söyleyerek koltuğunda devam etmenin hesaplarını yapıyor.

6 Evinde 75 kedi besliyor Mersin'de hayvansever Yasemin Açık (37), kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor.