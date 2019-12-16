HDP'li vekillere annelerden terlik

SpaceX, bir sonraki görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenevir ve kahve göndermeye hazırlanıyor.

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Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

İzmir'de kadın avukatlar, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili tarafından cinsel saldırıya uğrayan veteriner hekimle ilgili şok edici konuşma yapan savcıyı HSK'ya şikayet etti.