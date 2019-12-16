taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8528
Euro
6.5269
Altın
1478.32
Borsa
111414.49
Gram Altın
277.906
Bitcoin
41796.73

HDP'li vekillere annelerden terlik

HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında vekillere terlik fırlatıldı.

İHA | 16.12.2019 - 17:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'da  tansiyon yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi.

HDP'li vekillere annelerden terlik

ANNELERDEN VEKİLLERE TERLİK

HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

HDP Diyarbakır İl Binası önünde gerginlik İZLE

Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

272
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

84
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

341
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

108
Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

198
Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

186
Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir