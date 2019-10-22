HDP'li vekillere ayar veren amir

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Hain Amerika diye bağırıp askeri araçları taşlayan kadın terörist

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Pazar yerine dalan sürücü 8 kişiyi yaraladı

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Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı

1 Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi WhatsApp'tan vergi alınmasına tepki olarak başlayan Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı. Hükümet ise geri adım attı.

2 Esenler Otogarı'ndaki taksiciler bekleme parası alıyor Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan taksicilerin park ücreti almaları, tartışma yarattı.

3 Afyonkarahisar'da korkunç cinayet 4 ay önce bir televizyon programına katılan Ali Keskin, eşinin İdris C.'ye kaçtığını belirtmişti. Geçtiğimiz gün Ali Keskin, husumetli olduğu İdris C. tarafından vurularak öldürüldü.

4 İki öğrenci velisi, müdür yardımcısını darbetti Diyarbakır’da bir ortaokul görevli müdür yardımcısı, iki öğrenci velisi tarafından darbedildi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, olayı kınadı.

5 5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı Vivo'nun U serisindeki en yeni telefonu Vivo U3'ün teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

6 Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat futbolcular Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Derbide, siyah-beyazlı ekibin 8 as oyuncusu forma giyemeyebilir.