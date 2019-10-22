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HDP'li vekillere ayar veren amir

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye önünde toplanan HDP'lilere müdahale edildi.

İHA | 22.10.2019 - 10:31..
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HDP'li vekillere ayar veren amir

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında pazartesi sabahı evlerinde gözaltına alınmıştı.

KAYYUM ATANDI

Terör suçundan gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine bu sabah kayyum atandı.

HDP'li vekillere ayar veren amir

Kayyum kararına tepki göstermek için bir araya gelen HDP'li vekillere ise polis izin vermedi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.

İşte o anlar;

HDP'li vekillere ayar veren amir ViDEO

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