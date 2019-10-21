HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn havadan fotoğraflandı.

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Adres sormak için indi, başka araç çarptı

Gaziantep'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan kişiye, adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. 2 çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti.