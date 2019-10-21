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HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti

HDP'liler, Kayapınar Belediyesi'nde başkanlık makamına girmeye çalıştı. Polis güçlükle engel oldu.

İHA | 21.10.2019 - 12:10..
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HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti

Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yılmaz'ın gözaltına alınması üzerine HDP'li gruplar, milletvekillerinin çağrısıyla toplanarak belediye binasını girdi.

BAŞKANIN ODASINA YÜRÜDÜLER

Toplu halde hareket eden HDP'liler, başkanlık makamına girmeye çalıştı.

Bu sırada polis ekipleriyle karşı karşıya gelen HDP'liler, taşkınlık çıkardı.

Güvenlik güçleri, tüm HDP'lileri belediye binasının dışına çıkardı.

HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti VİDEO

HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti

HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti

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