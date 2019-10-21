Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Yılmaz'ın gözaltına alınması üzerine HDP'li gruplar, milletvekillerinin çağrısıyla toplanarak belediye binasını girdi.
BAŞKANIN ODASINA YÜRÜDÜLER
Toplu halde hareket eden HDP'liler, başkanlık makamına girmeye çalıştı.
Bu sırada polis ekipleriyle karşı karşıya gelen HDP'liler, taşkınlık çıkardı.
Güvenlik güçleri, tüm HDP'lileri belediye binasının dışına çıkardı.
HDP'liler belediyeyi bastı, polis müdahale etti VİDEO